На Украине открыли дело о разжигании национальной розни за критику спортсменов
17:12
Против детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион открыли уголовное дело за разжигание национальной вражды, сообщает агентство «Украинские новости».
Во время Олимпиады в Тоико Ирина Фарион назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «биомусором» за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на пьедестале. Она потребовала от Национального олимпийского комитета Украины лишить спортсменку серебряной медали.
В свою очередь националистка Лариса Ницой за использование русского языка назвала футболистов сборной Украины «кончеными московитами».
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