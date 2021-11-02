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На Украине открыли дело о разжигании национальной розни за критику спортсменов

17:12
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Против детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион открыли уголовное дело за разжигание национальной вражды, сообщает агентство «Украинские новости».

Во время Олимпиады в Тоико Ирина Фарион назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «биомусором» за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на пьедестале. Она потребовала от Национального олимпийского комитета Украины лишить спортсменку серебряной медали.

В свою очередь националистка Лариса Ницой за использование русского языка назвала футболистов сборной Украины «кончеными московитами».

Дополнительная информация:

https://www.unian.net/

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Иван Шитик все материалы автора

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