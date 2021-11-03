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В России выявлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса

11:49
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1189 летальных исходов — это новый суточный антирекорд за весь период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Московской области (2744), Самарской области (1596) и Нижегородской области (807).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 633 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3830

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное