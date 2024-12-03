Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 20:55

МОК продолжит вести политику допуска россиян в нейтральном статусе

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор Международнго олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс заявил, что МОК продолжит вести политику допуска к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Федерации являются независимыми организациями и сами занимаются управлением, мы занимаемся проведением Олимпийских игр. Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Белоруссии. Мы продолжим вести эту нашу политику», — сказал Адамс на пресс-конференции по итогам первого дня заседания исполкома МОК, который проходит в Лозанне с 3 по 5 декабря.

С начала СВО российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта. Согласно рекомендациям МОК, на территории России не могут проводиться международные турниры, в Олимпийских играх в Париже российским спортсменам было разрешено участвовать только в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Марк Адамс
МОК
Читайте также
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Актер Юра Борисов может получить «Оскар»
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Популярное видео
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ФВВСР заявили, что российские спортсмены выступят на ЧМ по плаванию в нейтральном статусе
Песков: «Россия только в начале пути создания альтернативной системы соревнований»
Крюгер признался, что в отсутствие Большунова норвежские лыжники стали менее добрыми друг к другу
Свищев — о заявлении Гашека: «Он стареет, а старческая болезнь прогрессирует»
Дюков — о допуске российских команд до международных соревнований: «Думаю, что в следующем году будут изменения»
Саночник Репилов не верит в допуск россиян к участию в Олимпиаде-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Путин обсудит с Минспортом проведение соревнований для ветеранов СВО

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости