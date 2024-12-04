Новогодние каникулы-2024/25: когда начнутся выходные и праздники

В 2024 году у россиян будут длинные новогодние праздники — 11 дней. Также они

начнутся раньше обычного. С 23 по 28 декабря россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Затем начнутся праздничные выходные — с 29 декабря (воскресенье) по 8 января (среда). В 2025 году первым рабочим днем станет четверг, 9 января.

Таким образом, в декабре 31 календарный день. Для людей, работающих по схеме «пять на два», будет 21 рабочий и 10 выходных.

Традиционные выходные суббота и воскресенье (4 и 5 января), перенесут на пятницу, 2 мая и среду, 31 декабря. Перенос праздничных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.