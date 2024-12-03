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Путин обсудит с Минспортом проведение соревнований для ветеранов СВО

Камила Абдурахманова
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Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министерством спорта включение соревнований для ветеранов СВО в единый календарный план спортивных мероприятий.

«В Уфе проводили, в «Сириусе» проводили, и дальше обязательно будем. Я поговорю с Минспорта. Обязательно нужно будет включить все эти соревнования в единый календарный план, так чтобы это было не на любительском уровне, чтобы это было на государственном уровне. И обязательно это нужно сделать. Мы будем это делать по всей стране, именно по всей стране.

У нас много кто занимается спортом, все больше, но, к сожалению, мы еще не выполнили те планы, которые ставили перед собой по количеству занимающихся в стране на постоянной основе физической культурой и спортом. Что касается адаптивного спорта, паралимпийского спорта — тем более. Люди, которые получили травму, они должны чувствовать себя полноценными, поддерживать свою активность, добиваться результата. Вы это понимаете лучше, чем кто-либо другой», — сказал Путин, обращаясь к военнослужащим.

3 декабря Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО. Общение состоялось на площадке АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых бойцов СВО. На площадке центра военнослужащие также проходят реабилитацию после протезирования.

Владимир Путин
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