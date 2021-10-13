В Госдуме отреагировали на шутку Хабиба про Конора и избитого дагестанцами парня в метро

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» публикацию бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в его Instagram.

Ранее российский боец под фотографией ирландского бойца UFC Конора Макрегора написал: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

«Хабиб сморозил глупость, в этой ситуации он не прав. Его спортивные достижения не дают ему право такие некорректные выражения публиковать. Он сам поджигает напряжение в межнациональных отношениях, такого быть не должно. Я ценю представителей дагестанской диаспоры, которые сказали, что избившие человека в метро являются негодяями. Надо отметить, что и нашего пьяного быдла по улицам ходит полно, никому нельзя избивать, поэтому педалировать вопрос национальности не очень хотелось бы», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также политический деятель высказался о национальном вопросе произошедшего конфликта в московском метро.

«Когда дзюдоисты или вольники на Олимпиаде выигрывают золотые медали, мы же не говорим, что победили дагестанцы, мы их называем российскими спортсменами. Уверен, что в Дагестане поступок этих уродов не поддерживают, а осуждают. А допускать сход ревущих баб у официальных инстанций тоже нельзя. Все должно быть по закону, люди в Дагестане это понимают. Следствие опирается не на национальность избивавших, а на их действия. На мой взгляд, это конченые твари, я бы дал им по 20 лет тюрьмы. Самому Хабибу за это ничего не грозит, это неудачная шутка, у нас, в отличие от Америки, за это не судят. Ему простительно, не готов его осуждать. Хочется попросить его понять, что порой слова не так воспринимаются, как хотелось бы, поэтому надо быть предельно корректным и аккуратным», — добавил Милонов в интервью «СЭ».

Ранее, 4 октября, в Москве в вагоне поезда метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская» произошло избиение. Молодой человек вступился за девушку, когда к ней приставали уроженцы Дагестана, после чего они избили парня. Позже полиция нашла и арестовала мужчин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалева, пострадавшего при избиении в метро.