Друг Тиммы опроверг оплату Седоковой похорон бывшего мужа

Мартиньш Лаува, друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, опроверг информацию о том, что певица оплатила похороны баскетболиста.

18 декабря Mash сообщал, что Седокова оплатила похороны и транспортировку тела бывшего супруга в Латвию.

По словам Лаувы, которые приводит РИА «Новости» со ссылкой на портал Jauns, все расходы покрываются из средств, которые пожертвовали семье Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.