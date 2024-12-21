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Mash: Тимма занял у Седоковой миллион рублей на алименты незадолго до своей гибели

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Анна Седокова и Янис Тимма.
Фото Соцсети Анны Седоковой, соцсети

Погибший Янис Тимма взял в долг у своей бывшей жены Анны Седоковой перед разводом миллион рублей для выплат алиментов на сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего спортсмена было найдено во вторник, 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно причиной смерти стало самоубийство.

Ранее издание сообщало, что певица может получить обвинения по статье «Доведение до суицида». Утверждается, что последний раз Седокова виделась с Тиммой за две с половиной недели до его гибели. Во время встречи спортсмен просил ее не разводиться и снова жить вместе, Анна отказала ему. Тогда Тимма пригрозил, что покончит с собой.

Седокова приняла решение оплатить похороны и транспортировку тела бывшего мужа на его родину в Латвию. Артистка отменила все концерты и съемки на ближайший месяц.

Источник: Mash
Баскетбол
Янис Тимма
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