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Анна Седокова приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Анна Седокова приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

«После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать», — цитирует Дворцова Passion.ru.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. Сообщалось, что Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

Источник: Passion.ru
Баскетбол
Янис Тимма
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