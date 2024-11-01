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Сегодня, 12:40

Папуша переизбрали президентом Федерации гребного слалома России

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Сергея Папуша переизбрали на пост президента Федерации гребного слалома России.

«Сергей Павлович единогласно переизбран президентом», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Папушу возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года. В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России.

Выборная конференция ВФГБК запланирована на 1 декабря.

Источник: ТАСС
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