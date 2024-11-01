Папуша переизбрали президентом Федерации гребного слалома России
Сергея Папуша переизбрали на пост президента Федерации гребного слалома России.
«Сергей Павлович единогласно переизбран президентом», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.
Папушу возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года. В середине октября президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов на рабочей встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложил объединить ВФГБК с Федерацией гребного слалома России.
Выборная конференция ВФГБК запланирована на 1 декабря.
Источник: ТАСС
Новости
18 авг 2023 09:56
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