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Папуш стал единственным кандидатом на пост президента Федерации гребного слалома России

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Действующий президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш стал единственным кандидатом на пост главы организации на выборах, которые состоятся 1 ноября.

«Действующий глава федерации Сергей Папуш стал единственным кандидатом на пост президента», — сообщила пресс-служба ФГСР в интервью ТАСС.

Папушу 70 лет, он возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года.

Источник: ТАСС
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