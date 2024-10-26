Папуш стал единственным кандидатом на пост президента Федерации гребного слалома России

Действующий президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш стал единственным кандидатом на пост главы организации на выборах, которые состоятся 1 ноября.

«Действующий глава федерации Сергей Папуш стал единственным кандидатом на пост президента», — сообщила пресс-служба ФГСР в интервью ТАСС.

Папушу 70 лет, он возглавляет Федерацию гребного слалома России с 2009 года.