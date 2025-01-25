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Сегодня, 16:04

Россиянин Храмцов завоевал серебро чемпионата Океании по гребному слалому

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Дмитрий Храмцов стал серебряным призером открытого чемпионата Океании по гребному слалому в соревнованиях каноэ-одиночек (С-1).

Храмцов показал время 104,95 секунды.

Золото турнир завоевал британец Адам Берджесс (104,25 секунды), бронзу взял австралиец Тристан Картер (105,09).

Еще один российский спортсмен Александр Харламцев занял седьмое место (108,2), но стал чемпионом в молодежном зачете (до 23 лет). Иван Козлов завоевал золото в молодежном зачете в соревнованиях байдарок-одиночек (104,44), в генеральной классификации он показал 17-й результат.

У женщин бронзу в молодежном зачете взяла россиянка Марина Новыш в соревнованиях каноэ-одиночек (127,46), в общем зачете она стала 10-й.

Сборная России по гребле
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