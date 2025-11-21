Гребля
Сегодня, 18:50

Тренер сборной России по гребному слалому назвал президента федерации Архипова мстительным человеком

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов в интервью «СЭ» высказался о ситуации в команде и президенте Федерации каноэ России Евгении Архипове.

— Председатель комитета Федерации по гребному слалому России Вениамин Беляев говорит, что суточные на чемпионат мира были выданы спортсменам. Но не говорит кем. Они выданы мной. Конечно, они были не хуже, чем в других странах. Потому что мы стараемся создать комфортные условия. Про помощь с транспортом... Никто не говорит, что федерация в этом никак не участвовала и бросила нас на произвол судьбы, после моих уговоров они оплатили нам доставку лодок. Они сделали тот минимум, чтобы на бумаге к ним не было вопросов, но не все, что было необходимо команде, а это важная разница, когда ты едешь на чемпионат мира! И в какой-то момент нам сказали (у меня остались эти переписки): «Да вам ехать 10 минут до канала, зачем вам машина?» А по-другому на канал не попасть.

Разумеется, в Федерации каноэ России есть разные люди, и некоторые нам действительно помогали, в том числе в переговорах с международной федерацией. Правда, я тоже в этом участвовал. По сути мы вели диалог на троих вместе с генеральным секретарем Еленой Исхаковой. Тот же Вениамин Беляев к этому отношения не имел. А вот то, что сорвался сбор и многие важные вопросы были на грани срыва, это вопросы как раз к Вениамину. Мы не политики, мы говорим о наболевшем. Многие тренеры и спортсмены просто боятся высказываться, потому что знают: Евгений Юрьевич Архипов — мстительный человек и умеет портить спортсменам жизнь.

Деньги я постоянно выбивал и выпрашивал. Когда прилетели, мне же нужно сразу оплатить проживание, такие были условия бронирования, иначе бы нас не заселили. На следующий день их нужно покормить. У меня уже денег нет, а в федерации отвечают: ну тебе же дали 2 миллиона в Минспорте, вот и решай вопросы на них. Ладно, провоз габаритного багажа нам оплатили, но на питание я где деньги найду? Почему-то в Австралию отправили самого Беляева, на одного человека такая командировка стоит 250-300 тысяч рублей. А у нас питание всей команды стоило 740 тысяч. Поездка председателя комитета на такое соревнование абсолютно бессмысленна. Вот где можно было ужаться.

Максим Образцов и&nbsp;Алсу Миназова.«Мы что, голые на чемпионат мира поедем?» Гребной слалом завоевал серебро ЧМ — но ему не хватает денег
