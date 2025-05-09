Гребля
9 мая, 10:13

Лидер сборной России по гребному слалому Эйгель принял решение выступать за Узбекистан

Ана Горшкова
Корреспондент

Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Павел Эйгель сообщил, что сменил российское спортивное гражданство на узбекское.

«Основная причина моего перехода заключается в том, что я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Эйгель отметил, что в прошлом году, готовясь индивидуально, он выступал на главных российских соревнованиях лучше тех, кто тренировался в сборной России.

«Я стал первым в рейтинге, несмотря на то что располагал куда меньшим бюджетом. Подчеркну, мой переход в Узбекистан не связан с тем, что у российских спортсменов остаются определенные ограничения по допуску на международные старты», — заявил Эйгель.

Также 35-летний Эйгель заявил, что его главная цель это борьба за медаль на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. По словам спортсмена, без полноценных тренировочных сборов за рубежом нормально подготовиться к турниру не получится.

«Плюсом для меня является то, что со мной будет работать испанец Самуэль Хернанц, который раньше был главным тренером сборной Испании», — сказал Эйгель.

В 2018 году Эйгель стал первым в истории России медалистом чемпионата мира по гребному слалому, заняв третье место в категории K1.

Источник: ТАСС
  • ёzhic8

    Во первых строках объясняет что ещё по силам на международном А в третьих строках - что переход не связан с баном Павел, Вы что-то наслаломили, над Вами потешаться будут

    09.05.2025

  • Nik.Pogodin

    Эйгелям вообще без разницы

    09.05.2025

  • fell62

    пейсатые слово честность не знают ...я так думаю , правильно будет лишать гражданства РФ всех кто меняет спортивное гражданство ...ибо нехай. И рыбку съесть , и на ёлку забраться.

    09.05.2025

  • kelltt

    Форумчанам о российских спортсменах давно всё понятно .

    09.05.2025

  • sergey485

    Узбек Эйгель гребной слаломист...

    09.05.2025

  • kelltt

    Это будет честно . Слышали о таком понятии ?

    09.05.2025

  • Djin Ignatov

    ВСЕ уйдут через какое то время 1

    09.05.2025

  • Pifia

    А что плохого?

    09.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А вот лицо Овечкина обязательно под такими материалами вставлять? Он как бы рекламирует такую деятельность? Относится к ней?

    09.05.2025

  • kolos249

    Вот крысёныш!

    09.05.2025

  • МаратХ

    Почему молчат форумчане, с претензией пусть вернет деньги которые потратили на его тренировки

    09.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Попутного ветра в горбатую спину!

    09.05.2025

  • AZ

    А лидеры сборной России по крикету, например, не надумали спортивное гражданство менять?)))

    09.05.2025

  • MARAFONEZ

    Это его решение... каждый сам распоряжается своей жизнью, тем более мальчику уже много лет, сам понимает что делает.

    09.05.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ну а что спортивное только? Брал бы паспорт - и садился на социалку узбеков. Или как кавказские борцухи - побеждать за албании и швамбрании, а квартирки в России за это получать?

    09.05.2025

    • Российские слаломисты выступят на чемпионате мира и чемпионате Европы 2025 года

    Образцов: «Гребцу Эйгелю никто не будет желать зла после перехода в сборную Узбекистана»

    Takayama

