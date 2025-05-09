Лидер сборной России по гребному слалому Эйгель принял решение выступать за Узбекистан

Бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Павел Эйгель сообщил, что сменил российское спортивное гражданство на узбекское.

«Основная причина моего перехода заключается в том, что я продолжаю ощущать себя топовым спортсменом, которому еще по силам показать достойный результат на международной арене», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Эйгель отметил, что в прошлом году, готовясь индивидуально, он выступал на главных российских соревнованиях лучше тех, кто тренировался в сборной России.

«Я стал первым в рейтинге, несмотря на то что располагал куда меньшим бюджетом. Подчеркну, мой переход в Узбекистан не связан с тем, что у российских спортсменов остаются определенные ограничения по допуску на международные старты», — заявил Эйгель.

Также 35-летний Эйгель заявил, что его главная цель это борьба за медаль на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. По словам спортсмена, без полноценных тренировочных сборов за рубежом нормально подготовиться к турниру не получится.

«Плюсом для меня является то, что со мной будет работать испанец Самуэль Хернанц, который раньше был главным тренером сборной Испании», — сказал Эйгель.

В 2018 году Эйгель стал первым в истории России медалистом чемпионата мира по гребному слалому, заняв третье место в категории K1.