Сегодня, 10:42

Россиянка Миназова стала серебряной призеркой чемпионата мира по гребному слалому

Павел Лопатко

Россиянка Алсу Миназова завоевала серебро чемпионата мира по гребному слалому. На соревнованиях в каноэ-одиночках она уступила 4,39 секунды полячке Клаудии Зволиньской (108,49 секунды).

Бронзовой призеркой соревнований стала бразильянка Ана Сатила (отставание 4,49 секунды).

Чемпионат мира проходит в Австралии.

Миназова впервые в истории женского российского гребного слалома завоевала медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях.

