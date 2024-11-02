Папуш: «Наши спортсмены прибавили в мастерстве за те три сезона, которые они провели без крупных международных стартов»

Президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш считает, что ведущие отечественные спортсмены только прибавили в мастерстве за трехлетний период своего отстранения.

«За последние четыре года у нашего вида спорта появились два новых современных гребных комплекса. Долгое время отечественные спортсмены имели возможность выступать и полноценно тренироваться только на канале в Окуловке Новгородской области, теперь в нашем распоряжении есть еще два современных объекта в подмосковном Богородском и Уфе, где можно проводить соревнования самого высокого уровня, вплоть до олимпийских. По организации наши турниры приближаются к тому, как международная федерация проводит чемпионаты мира.

Мы ожидаем повышения уровня мастерства наших спортсменов после ввода в строй этих комплексов, да и самим им будет очень приятно тренироваться в комфортных условиях. Но я могу уже сейчас сказать, что наша сборная команда вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных соревнований. Я думаю, что наши спортсмены прибавили в мастерстве за те три сезона, которые они провели без крупных международных стартов. Но это все слова, а выводы можно будет сделать только после нашего возвращения», — приводит слова главы ФГСР ТАСС.

Российские мастера гребного слалома из-за наложенных Международной федерацией каноэ санкций и их последствий вынуждены были пропустить все турниры под эгидой ICF с 2022 по 2024 год.