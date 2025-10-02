Гребля
Сегодня, 12:45

В Федерации гребного слалома не считают чудом серебро россиянки Миназовой на чемпионате мира

Павел Лопатко

Глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш прокомментировал выступление россиянки Алсу Миназовой в соревнованиях каноэ-одиночек на чемпионате мира в Австралии, в которых она завоевала серебряную медаль.

«Не могу сказать, что это серебро стало для нас потрясением, потому что Алсу Миназова очень хорошая трудолюбивая спортсменка, которая раньше показывала хорошие результаты. Но, конечно, мы очень счастливы, и сказать, что мы вот так ждали этой медали, трудно», — цитирует Папуша ТАСС.

Для Миназовой это серебро чемпионата мира стало самым лучшим результатом в спортивной карьере, как и для российского гребного слалома в целом — Павел Эйгель завоевывал бронзу мирового первенства в 2018 году.

Алсу Миназова.«Не верится, что это произошло». Миназова принесла России историческое серебро на ЧМ по гребному слалому

По словам главы ФГСР, российские тренеры на фоне длительного пропуска международных соревнований не могли объективно оценивать уровень своих подопечных.

«Как правило, в изоляции уровень падает. Но у нас вышло наоборот, и вся работа, которую проводили федерация, тренерский штаб команды и главный тренер, позволила не допустить спада. Напротив, результаты выросли», — сказал Папуш.

Источник: ТАСС
