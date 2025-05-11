Более 40 российских гребцов получили нейтральный статус в апреле

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила 41 российскому гребцу нейтральный статус в апреле, сообщает ТАСС.

Обладателями нейтрального статуса стали 27 спортсменов, выступающих в гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон», и 14 россиян, которые занимаются гребным слаломом.

ICF в апреле 2023 года допустила российских и белорусских гребцов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. За два года допуск получили около 400 спортсменов.