Более 40 российских гребцов получили нейтральный статус в апреле
Международная федерация каноэ (ICF) присвоила 41 российскому гребцу нейтральный статус в апреле, сообщает ТАСС.
Обладателями нейтрального статуса стали 27 спортсменов, выступающих в гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон», и 14 россиян, которые занимаются гребным слаломом.
ICF в апреле 2023 года допустила российских и белорусских гребцов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. За два года допуск получили около 400 спортсменов.
Источник: ТАСС
