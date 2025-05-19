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19 мая 2025, 19:04

Российские гребцы выступят на этапе Кубка мира во Франции

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова сообщила, что россияне выступят на этапе Кубка мира по гребному слалому во французском По, несмотря на давление на организаторов с украинской стороны.

«С этапом Кубка мира, который пройдет во французском По, уже вопрос решен. Уже переговорили с французскими властями, нас пустили. На прошедшем чемпионате Европы был директор французской федерации, представители международной федерации. Так что вопрос решили, все идет по плану, ребята примут участие.

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Да, было определенное давление со стороны украинцев на организаторов французского этапа. Но нас поддержали как международная, так и французская федерации. Поэтому мы примем участие в этапе Кубка мира в По, как и планировали раньше», — рассказала Исхакова ТАСС.

Источник: ТАСС
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