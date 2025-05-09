Образцов: «Гребцу Эйгелю никто не будет желать зла после перехода в сборную Узбекистана»

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов прокомментировал решение российского спортсмена Павла Эйгеля сменить спортивное гражданство на узбекское.

«О переходе Павла Эйгеля мы узнали совершенно случайно, он сменил спортивное гражданство еще 30 декабря 2024 года, но нам об этом оперативно никто не сообщил, и продолжительное время руководство федерации и Минспорт находились в неведении. Мне сложно сказать, станет ли большой потерей для российского слалома уход Павла в другую страну. Мы выбрали свою стратегию после того, как тщательно проанализировали результаты, показанные спортсменами за последние пять лет», — приводит слова Образцова ТАСС.

Также Образцов отметил, что Эйгель заслуживает к себе большого уважения за результаты, которых он добился под флагом России.

«Никто из наших тренеров, конечно, не будет желать ему зла после перехода в сборную другой страны», — добавил главный тренер сборной России по гребному слалому.

Эйгель по итогам сезона-2024 занял первое место в российском рейтинге. На ЧМ-2018 он взял бронзу в категории K1 и стал первым в истории России медалистом чемпионата мира по гребному слалому.