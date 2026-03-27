Пять российских гребцов получили нейтральный статус ICF

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус пяти российским гребцам, сообщает ТАСС.

Нейтральный статус получили Михаил Литинецкий (сапсерфинг), Таисия Логачева (гребной слалом), а также Алексей Терехов, Николай Зенин и Юрий Косых (все — гребля на байдарках и каноэ).

ICF приняла решение разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в апреле 2023 года.

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