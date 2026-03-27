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27 марта, 09:45

Пять российских гребцов получили нейтральный статус ICF

Сергей Ярошенко

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус пяти российским гребцам, сообщает ТАСС.

Нейтральный статус получили Михаил Литинецкий (сапсерфинг), Таисия Логачева (гребной слалом), а также Алексей Терехов, Николай Зенин и Юрий Косых (все — гребля на байдарках и каноэ).

ICF приняла решение разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в апреле 2023 года.

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Источник: ТАСС
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