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Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии

Анастасия Пилипенко

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов рассказал, что сильнейшие российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону-2026 в Австралии.

«Последний в 2025 году сбор проходил в Кисловодске и завершился 7 декабря, — цитирует Образцова ТАСС. — Возобновить тренировочный процесс мы намерены в первой половине января. Первый состав согласно нашему плану должен отправиться на длительное тренировочное мероприятие в Австралию, а резервный — в Объединенные Арабские Эмираты, как всегда. Почему в далекую Австралию? Во-первых, там лучшие условия для тренировок в межсезонье в мировом гребном слаломе. Там собираются все сильнейшие спортсмены. У нас появляется отличная возможность собирать информацию, как наши основные конкуренты готовятся к сезону, проводить совместные тренировки. Во-вторых, в Австралии в это время проводятся международные соревнования, на которых можно заработать дополнительные рейтинговые очки. Я имею в виду открытые чемпионаты Австралии и Океании».

Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 20 по 25 июля в Оклахоме-Сити (США). Итальянский город Ивреа станет местом проведения чемпионата Европы по гребному слалому, соревнования пройдут с 24 по 26 сентября.

Источник: ТАСС
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