Тренер Милохина заявил, что Даня покажет сюрприз в поединке с Ханом

Тренер Дани Милохина Зорик Степанян рассказал о подготовке к поединку его подопечного с индийским тиктокером Аджмалом Ханом.

16 февраля 2024 года российский блогер Даня Милохин дебютирует в боксе на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае.

«Мы не выбирали соперника. С кем у нас получилось договориться, к тому мы сейчас и готовимся, — приводит слова Степаняна Sport24. — Я, как тренер, рассчитывал на другого соперника, но выбор пал на Хана. Нам с Даней без разницы с кем боксировать и кого бить. Хан такой же блогер-миллионник, как и Даня. Он уже участвовал в боксерских поединках, я посмотрел его бои и изучил его навыки. О сильных и слабых сторонах этого бойца говорить не буду, но никакой недооценки к Хану у Милохина не будет. Мы настраиваемся на хороший и плотный бой, с Даней ставим определенные планы, уже есть свои заготовки. Покажем с Милохиным всем вам сюрприз, красивый бокс и то, чему научились за время тренировок! Все думают, что мы поставили слабого соперника, но это раньше он был таким, а сейчас — совершенно другой боец. Мы не настраиваемся на легкий поединок. Когда-то Хан был мешком, но сейчас этот парень тоже, как и Даня, усердно тренируется и стал совершенно другим бойцом. Тем более те, кто говорят, что это фрик-поединок, пусть посмотрят в интернете бои, которые проводил Хан. Да, раньше этот боец был не очень высокого уровня, но Даня тоже с этого начинал».

До этого Милохин заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.