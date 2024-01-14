Даня Милохин может выйти с российским флагом на боксерский поединок в Дубае

Тренер тиктокера Дани Милохина Зорик Степанян прокомментировал возможное выступление в поединке его подопечного против Аджмала Хана под российским флагом.

«Мы не обговаривали это с Даней, потому что полностью сконцентрированы на тренировках. Ближе к бою будем брать флаг и решим. Дай Бог, выйдем с российским триколором!» — приводит слова Степаняна Sport24.

Поединок Милохина и Хана состоится 16 февраля 2024 года в турнире Alpha Fight Series. Бой станет для российского блогера дебютным в боксе.