Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 13:58

Даня Милохин может выйти с российским флагом на боксерский поединок в Дубае

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер тиктокера Дани Милохина Зорик Степанян прокомментировал возможное выступление в поединке его подопечного против Аджмала Хана под российским флагом.

«Мы не обговаривали это с Даней, потому что полностью сконцентрированы на тренировках. Ближе к бою будем брать флаг и решим. Дай Бог, выйдем с российским триколором!» — приводит слова Степаняна Sport24.

Поединок Милохина и Хана состоится 16 февраля 2024 года в турнире Alpha Fight Series. Бой станет для российского блогера дебютным в боксе.

Источник: Sport24
Бокс
2
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Дочь Рубинштейна подтвердила смерть поэта
ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
Боец из Бурятии Калашников обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Милохина заявил, что Даня покажет сюрприз в поединке с Ханом

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости