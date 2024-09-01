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Тренер Магомедалиев: «Перейра и Раунтри — одного уровня. У Алекса сильнее ударка»

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Тренер Расул Магомедалиев поделился мнением о поединке между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри в рамках UFC 307 в октябре.

«Они одного уровня. У Перейры мощнее ударка. И все. В остальном одного уровня. Если Раунтри выдержит первый раунд, он даже может выиграть. Мы видели такие моменты, когда у Израэля Адесаньи выиграли Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси», — сказал Магомедалиев Metaratings.

Перейра последний раз выходил в октагон в июне 2024 года на турнире UFC 303, победив Иржи Прохазку техническим нокаутом во втором раунде. Раунтри последний бой провел в декабре 2023 года на турнире UFC Fight Night 233, победив Энтони Смита техническим нокаутом в третьем раунде.

Источник: Metaratings.ru
Алекс Перейра
Халил Раунтри
UFC
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