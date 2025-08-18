Бокс/ММА
18 августа, 09:33

Абдрахманов о поединке Нургожая против Сатыбалдиева: «Главное — побеждать зрелищно»

Алина Савинова

Казахстанский ММА-обозреватель Арман Абдрахманов поделился мыслями о предстоящем поединке представителя Казахстана Дияра Нургожая против киргизского бойца Урана Сатыбалдиева на UFC Fight Night. Турнир состоится 23 августа в Шанхае.

«Для Нургожая это хороший бой. Сейчас ему нельзя выбирать соперников — деремся с тем, кого дают. Главное — побеждать и делать это зрелищно. Подписание Дияра было непростым. Казалось бы, полутяжелый вес в кризисе, новых имен мало, но его долго не хотели брать. В итоге подписали через Dana White's Contender Series. В первом бою он не сделал вес — это плохо, но спишем на волнение», — цитирует Абдрахманова Meta-ratings.kz.

Нургожай проведет второй бой в UFC. Для Сатыбалдиева предстоящий поединок станет первым в полутяжелом дивизионе промоушена.

Источник: Meta-ratings.kz
