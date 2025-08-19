Джон Джонс: «С оптимизмом смотрю на возможность принять участие на турнире UFC в Белом доме»

Американский боец Джон Джонс прокомментировал возможное возвращение в UFC.

«Я продолжаю тренироваться и с оптимизмом смотрю на возможность принять участие на турнире в Белом доме. Знаю, что Дана был очень взбудоражен этим боем, и дверь еще не закрыта полностью. Мне нравятся мои шансы. В конце концов, один на миллиард — это то, что требуется, чтобы стать Джоном Джонсом», — написал Джонс в своих соцсетях.

22 июня 2025 года Джонс объявил о завершении профессиональной карьеры, однако в июле решил вернуться.

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал возможное проведение поединка UFC в Белом доме, после чего 38-летний американец признался, что хотел бы принять участие в этом мероприятии.