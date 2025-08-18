Малыхин заявил, что Чимаева может победить только время

Чемпион лиги ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин считает, что в среднем дивизионе UFC Хамзат Чимаев будет практически непобедим.

«Пока я не вижу соперника, кто может составить конкуренцию Чимаеву в ближайшее время. В борьбе — если только Ренье де Риддер. Больше не наблюдаю борцов более-менее хорошего уровня. Чимаева может победить только время. Ничего не могу сказать про Нассурдина Имавова и Кайо Борральо, не знаю этих ребят», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

17 августа представляющий ОАЭ Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою на UFC 319 и завоевал титул чемпиона в среднем весе. В активе 31-летнего Хамзата 15 побед и ни одного поражения.