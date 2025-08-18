Торосян рассказал, как можно победить Чимаева: «С ним надо бороться, переводить его»

Российский тренер Сергей Торосян назвал ключ к победе над чемпионом UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым.

«Ключи к победе над такими бойцами, как Чимаев, давно подобраны. Это не я придумал. Есть варианты победить любого спортсмена. С Чимаевым надо бороться, его тоже надо переводить. От него не надо бежать, а встречать тычковыми ударами, отбрасывать ноги и грузить голову. Очень много технических элементов позволяют работать на уровне с базовыми борцами. Но нужно полюбить борьбу, чтобы правильно драться с Хамзатом. Будешь бежать от борьбы и пытаться обороняться — ничего не получится. Нужно бороть Хамзата Чимаева», — цитирует Торосяна MMA.Metaratings.ru.

17 августа представляющий ОАЭ Чимаев победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в главном бою на UFC 319 и завоевал титул чемпиона в среднем весе. В активе 31-летнего Хамзата 15 побед и ни одного поражения.