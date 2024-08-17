Магомедалиев считает, что Мокаев не станет присоединяться к АСА

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев высказал мнение, где может оказаться боец Мухаммад Мокаев после увольнения из UFC.

«Думаю, Мухаммад не придет в АСА, потому что это самая опасная лига в мире. Ему будет там не так легко, как в UFC, потому что в UFC нет такой конкуренции в этом весе. Зачем ему лишние проигрыши? Скорее он пойдет в DREAM или ONE, где ему будет легче и будут более удобные оппоненты», — цитирует Магомедалиева Vprognoze.ru.

24-летний Мокаев был уволен из UFC за неспортивное поведение после победного поединка с Манелом Капе. В рамках боев промоушена россиянин не потерпел ни одного поражения.