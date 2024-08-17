Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 23:19

Хилл: «Поражает, как сильно в UFC ненавидят Анкалаева»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл прокомментировал тот факт, что российский боец Магомед Анкалаев не получил титульный поединок в промоушене.

«Парням из UFC определенно не нравится Магомед. Это просто поражает, как сильно в UFC его ненавидят. Они просто не обратили на него внимания и дали этот бой парню с восьмой строчки рейтинга», — сказал Хилл в видео на своем YouTube-канале.

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Анкалаев проведет бой против австрийца Александра Ракича.

На счету Анкалаева 19 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Ракич одержал 14 побед и четырежды уступал своим оппонентам.

Джамал Хилл
Магомед Анкалаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедалиев считает, что Мокаев не станет присоединяться к АСА
Новости
RSS RSS
Все новости