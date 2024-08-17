Хилл: «Поражает, как сильно в UFC ненавидят Анкалаева»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл прокомментировал тот факт, что российский боец Магомед Анкалаев не получил титульный поединок в промоушене.

«Парням из UFC определенно не нравится Магомед. Это просто поражает, как сильно в UFC его ненавидят. Они просто не обратили на него внимания и дали этот бой парню с восьмой строчки рейтинга», — сказал Хилл в видео на своем YouTube-канале.

26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Анкалаев проведет бой против австрийца Александра Ракича.

На счету Анкалаева 19 побед и одно поражение в карьере. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Ракич одержал 14 побед и четырежды уступал своим оппонентам.