Турнир UFC 305 начнется в ночь с 17 на 18 августа

Турнир UFC 305 пройдет в городе Перт на стадионе «RAC Arena» и начнется в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 августа. Старт ранних прелимов запланирован на 01.30 по московскому времени. Бои предварительного карда начнутся в 03.00, а основного карда — в 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных поединков вечера ММА. Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В главном поединке вечера сойдутся южноафриканец Дрикус Дю Плесси и нигериец Исраэль Адесанья в споре за пояс в среднем весе.

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