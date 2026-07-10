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Макгрегор о Хабибе Нурмагомедове: «Этот парень ничего не сделал в спорте»

Павел Лопатко

Ирландский боец Конор Макгрегор ответил на вопрос, какое место россиянин Хабиб Нурмагомедов занимает среди величайших бойцов всех времен.

«Да бросьте, этот парень ничего не сделал в спорте. У него 13 боев в организации, и все, и три — против известных соперников.

Он дрался со мной, когда я... я был на яхте, я занимался плохими делами на яхте, да? Я сильно гулял, и я был по уши в судебных разбирательствах и все такое. Я не дрался два года, у меня было 200 миллионов», — сказал 37-летний боец в интервью Complex в преддверии турнира UFC 329, на котором его соперником станет американец Макс Холлоуэй.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою UFC в легком весе.

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Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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