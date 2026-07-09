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Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: дата и время UFC 329, где смотреть

Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт встретятся на UFC 329
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Француз Бенуа Сен-Дени и англичанин Пэдди Пимблетт проведут бой в легком весе в соглавном событии турнира UFC 329 в ночь на пятницу, 10 июля. Бой будет проходить на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 5.30 по московскому времени.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).

Результат боя Сен-Дени — Пимблетт и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

Сен-Дени в профессиональных смешанных единоборствах одержал 17 побед и потерпел 3 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. Пимблетт на профессиональном уровне одержал 23 победы и потерпел 4 поражения.

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