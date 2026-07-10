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Макгрегор перед поединком с Холлоуэем: «Я лечу, как ракета»

Павел Лопатко

Ирландский боец Конор Макгрегор поделился настроем перед встречей с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329.

«Мы выходим, чтобы победить эффектно, это точно. Это игра по-крупному. Я лечу, как ракета. Мы Макгрегоры, мои дети; мы Макгрегоры, мы олицетворяем величие. И в субботу вы увидите это с первого ряда.

Я ценю каждого из вас, я ценю Дану, я ценю UFC, я ценю своих соперников. Все они мои соперники здесь, не поймите неправильно. Все они метят на бой с большим боссом.

Конечно, легендарный чемпион в двух весах, идущий за тройной короной, звучит как чертовски хорошая история для меня.

Я вернулся ради любви к игре и любви к болельщикам. Пять лет вне октагона, но я дерусь с самого рождения и буду драться до последнего дня! Это еще один день для Макгрегора, детка», — сказал 37-летний спортсмен на пресс-конференции.

Бой Макгрегор — Холлоуэй пройдет в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе.

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Конор Макгрегор
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