Бакли: «Камару Усман не уверен в себе и завтра он улетит в нокаут»

Американский боец ММА Хоакин Бакли заявил, что нокаутирует экс-чемпиона UFC Камару Усмана в поединке на турнире UFC on ESPN 69.

«Я всегда был сосредоточен на своей подготовке, но люди, которые верили в меня, говорили, что этот момент придет, и это просто нереально. С моими огромными ушами и его огромной головой я слышу его мысли — он не уверен в себе и завтра он улетит в нокаут», — приводит слова Бакли MMA Fighting.

Усман и Бакли возглавят турнир UFC on ESPN 69, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США).