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Роуз Намаюнас — Миранда Маверик: время начала боя, где смотреть трансляцию UFC on ESPN 69

Намаюнас и Маверик проведут бой в соглавном событии UFC on ESPN 69 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой в наилегчайшем весе между американцами Роуз Намаюнас и Мирандой Маверик станет соглавным событием турнира UFC on ESPN 69.

ММА UFC: Намаюнас — Маверик

Время начала и во сколько бой Намаюнас против Маверик

UFC on ESPN 69 проходит в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Соглавное событие — поединок Намаюнас и Маверик ожидается около 7.00 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

Рекорд 32-летней Роуз Намаюнас в профессиональной карьере — 13 побед и 7 поражений.

У 27-летней Маверик — 15 побед и 5 поражений на профессиональном уровне.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Где смотреть UFC on ESPN 69 и бой Намаюнас против Маверик

Трансляцию турнира в прямом эфире показывают официальное приложение UFC Fight Pass и телеканал «Матч! Боец» с сайтом matchtv.ru (эти варианты — на платной основе). Начало эфира — в 2.00 мск 15 июня.

Бой Намаюнас — Маверик вместе с другими поединками главного карда бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира, сервисы доступны по подписке). Начало эфира — 4.00 мск 15 июня.

Результат боя Намаюнас — Маверик и других поединков можно изучать в матч-центре ММА и разделе UFC сайта «СЭ».

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Миранда Маверик
Роуз Намаюнас
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