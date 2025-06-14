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14 июня 2025, 11:42

Камару Усман: «Я вынесу Хоакина Бакли»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман считает, что легко победит Хоакина Бакли на турнире UFC on ESPN 69.

«Однозначно, у меня еще есть незаконченные дела, и то, что он сказал, я слышу не впервые. Завтра он не сможет показать ничего особенного, потому что я его вынесу», — цитирует MMA Fighting Усмана.

Турнир UFC on&nbsp;ESPN 69 состоится в&nbsp;ночь с&nbsp;субботы на&nbsp;воскресенье, с&nbsp;14 на&nbsp;15&nbsp;июня, в&nbsp;Атланте (штат Джорджия, США) в&nbsp;спортивном комплексе &laquo;Стэйт Фарм Арена&raquo;.UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: кард турнира, время начала боев, где смотреть трансляцию

Усман и Бакли возглавят турнир UFC on ESPN 69, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США).

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