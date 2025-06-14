Камару Усман: «Я вынесу Хоакина Бакли»

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман считает, что легко победит Хоакина Бакли на турнире UFC on ESPN 69.

«Однозначно, у меня еще есть незаконченные дела, и то, что он сказал, я слышу не впервые. Завтра он не сможет показать ничего особенного, потому что я его вынесу», — цитирует MMA Fighting Усмана.

Усман и Бакли возглавят турнир UFC on ESPN 69, который состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня в Атланте (штат Джорджия, США).