Турнир UFC Fight Night состоится в субботу, 23 августа. Поединки будут проходить на стадионе «Шанхай Индор» в Китае, начало предварительного карда — в 10.00 по московскому времени, основного карда — в 13.00.

Результаты боев турнира можно отслеживать в разделе UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Предварительный кард также будут транслировать канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Турнир возглавит поединок бразильца Джонни Уокера и китайца Чжана Миньяна. В соглавном бою встретятся американцы Брайэн Ортега и Алджамейн Стерлинг. Также в турнире примет участие россиянин Сергей Павлович, который подерется с Валдо Кортесом-Акостой из Доминиканской Республики.