Пейдж считает, что Чимаев способен победить Дю Плесси

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал предстоящий поединок за титул в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Как по мне, Хамзат способен его победить, но после каждого боя я говорю, что больше никогда не буду ставить против дю Плесси. Я делаю это постоянно, но каждый раз каким-то образом он побеждает. Я считаю его стиль очень несобранным, но нужно отдать ему должное», — цитирует Пейджа MMAJunkie.

Поединок между бойцами пройдет 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.