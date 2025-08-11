Бокс/ММА
11 августа, 16:22

UFC продал права на трансляции турниров в США на семь лет за 7,7 миллиарда долларов

Руслан Минаев

UFC заключил контракт на семь лет и 7,7 миллиарда долларов с медиакорпорациями Paramount и CBS, сообщил глава лиги Дана Уайт.

Теперь турниры организации в США не будут показывать по системе платных трансляций PPV. По условиям сделки, Paramount будет эксклюзивно показывать 13 номерных турниров и 30 турниров «Fight Nights» на своей стриминговой платформе Paramount+, а также транслировать избранные номерные турниры на CBS начиная с 2026 года.

«Эта сделка выводит UFC в число крупнейших видов спорта в мире. Трансляция, предоставляемая Paramount и CBS, — огромная победа для наших атлетов и всех, кто следит за этим спортом и любит его», — написал Уайт в соцсети.

