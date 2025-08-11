Дю Плесси — о Чимаеве: «Он не делает ничего уникального»

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси прокомментировал навыки Хамзата Чимаева перед титульным боем на UFC 319 в Чикаго.

«Хамзат не был со мной в одной клетке со мной. Он говорит, что ему нет равных в партере, но он еще не боролся со мной. Он не обменивался со мной и ударами в стойке. Я согласен, что он делает все как надо с точки зрения борьбы и грепплинга. Но он не делает ничего уникального, чего-то такого, что раньше никто не видел. Другие бойцы делают все то же самое, просто Хамзат объединяет навыки воедино. Но никто не дерется так же, как это делаю я. Мы не будем бороться и не будем боксировать. Мы будем драться по правилам ММА. Это огромная разница», — сказал Дю Плесси в интервью Shak MMA.

Поединок между 31-летними Дю Плесси и Чимаевым состоится в ночь на 17 августа.