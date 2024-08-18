Бадаев: «Анкалаев уже давно заслуживает не только права биться за пояс, но и владеть им»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что россиянин Магомед Анкалаев уже давно заслуживает владеть поясом UFC.

«Анкалаев уже давно заслуживает не только права биться за пояс, но и владеть поясом организации. Хотят того в UFC или нет, рано или поздно им придется дать сразиться за титул Магомеду. На мой взгляд, сейчас россиянин — сильнейший в полутяжелом дивизионе. И в свое время он станет чемпионом», — цитирует Бадаева RT.

Ранее стало известно, что бразилец Алекс Перейра проведет бой против американского бойца Халила Раунтри, а не Анкалаева, который после победы над Джонни Уокером заявлял о готовности провести поединок за пояс.