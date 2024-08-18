Пратес нокаутировал Цзинляна на турнире UFC 305

Бразильский боец Карлос Пратес победил китайца Ли Цзинляна на турнире UFC 305 в австралийском городе Перте.

Пратес нокаутировал Цзинляна во втором раунде.

На счету 31-летнего бразильца теперь 16 побед и 5 поражений. У 36-летнего китайского спортсменка 19 побед и 9 поражений. Цзинлян впервые проиграл бой нокаутом.

В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья.