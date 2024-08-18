Бадаев: «Не знаю, что плохого сделал Анкалаев, но UFC держит его в стороне»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал новость, что действующий обладатель титула UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра проведет бой против американского бойца Халила Раунтри, а не россиянина Магомеда Анкалаева.

«Это удивительно. Не знаю, что плохого сделал Магомед Анкалаев, но UFC держит его в стороне, защищает Алекса Перейру. В кои-то веки в этом дивизионе появился чемпион, который вызывает интерес, довольно популярен, известен. Но когда для бразильца появилась явная угроза в лице россиянина, его стали оберегать», — приводит слова Бадаева RT.

Перейра проведет титульный поединок с Раунтри на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити 6 октября.