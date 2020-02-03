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«Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил?» Нурмагомедов — о Макгрегоре

16:42
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен второй бой с Конором Макгрегором.

— Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил? — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020». (Илья Андреев)

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе.

Отец Хабиба: «Спортивная составляющая реванша с Макгрегором не имеет ценности»

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