Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен второй бой с Конором Макгрегором.

— Мне бой с Макгрегором не интересен. Пусть 100 миллионов на полезные дела потратят. Зачем мне 100 миллионов, чтобы я снова этого придурка побил? — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020». (Илья Андреев)

6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе.

Отец Хабиба: «Спортивная составляющая реванша с Макгрегором не имеет ценности»