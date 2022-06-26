Умар Нурмагомедов рассказал, что назвал новорожденного сына в честь отца Хабиба

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что незадолго до турнира UFC Vegas 57 у него родился сын.

Сегодня, 26 июня Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

«Конечно, это большая радость, как можно не радоваться этому? Родился сын. Помню, у Хабиба был такой же момент в карьере, я был с ним рядом. Правда, у него на следующий день должен был состояться бой, а у меня сын родился перед взвешиванием. Как назвали сына? В честь дяди, Абдулманапа», — сказал в интервью UFC Russia Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.