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Сегодня, 07:10

Умар Нурмагомедов рассказал, что назвал новорожденного сына в честь отца Хабиба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что незадолго до турнира UFC Vegas 57 у него родился сын.

Сегодня, 26 июня Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

«Конечно, это большая радость, как можно не радоваться этому? Родился сын. Помню, у Хабиба был такой же момент в карьере, я был с ним рядом. Правда, у него на следующий день должен был состояться бой, а у меня сын родился перед взвешиванием. Как назвали сына? В честь дяди, Абдулманапа», — сказал в интервью UFC Russia Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле 2020 года в возрасте 57 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Источник: https://t.me/UFCRussia/4613
Абдулманап Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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