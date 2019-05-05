Американский боец ММА Дональд Серроне победил своего соотечественника Эла Яквинту на турнире UFC Fight Night в Оттаве (Канада). После этого он выразил готовность провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

- Я хочу завоевать титул, чего бы это не стоило, - цитирует Серроне sporterx.com. - Разве что ты, Конор Макргегор, захочешь биться со мной в июле. Я готов, 4 июля, давай сделаем это.

Для Серроне это 36-я победа в ММА при 11 поражениях. Яквинта уступил в пятый раз (14 побед, одна ничья). Макргегор в своем предыдущем поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.