Российский тяжеловес со скандально известным прошлым Вячеслав Дацик порассуждал на тему возможного противостояния с Александром Емельяненко.

«Равный ли соперник для меня Емельяненко в его нынешнем состоянии? Саша чуть-чуть моложе меня, а то, что он тренировался и бухал — такое бывает, — сказал Дацик журналистам после пресс-конференции перед боем с Кавалари. — Да, скорость у него уже не та. Я и раньше не считал, что он мне соперник, а тем более сейчас, когда он свою форму и профессионализм загубил бухлом».

«В нашем противостоянии с Александром нет спортивного интереса. Оно вызвано не мифическими конфликтами, а реальным конфликтом между нами, которое зародилось еще в 2009 году, когда я еще сидел [в тюрьме]. Бой с ним — реальная разборка. Здесь нет спортивного интереса. С Сашей у нас личная разборка».

«Идеальные правила боя с Емельяненко? Желательно, чтобы их совсем не было. Лучше бы на улице и без правил, но это карается уголовным кодексом. Я думаю, что Саша свое отсидел, да и мне хватит».

Следующим соперником Дацика станет экс-чемпион Glory в полутяжелом весе бразилец Сауло Кавалари. Бойцы сразятся по правилам бокса на турнире лиги PRAVDA, который состоится 15 апреля в Москве.