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Минеев проведет бой со Штырковым в октябре в Сочи

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет бой с Иваном Штырковым в октябре в Сочи, а затем поединок по правилам бокса с Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«15 сентября проведет бой в Элисте, в октябре бой с Ваней Штырковым в Сочи, а потом с Исмаиловым по боксу. А прощальный бой надо проводить в Ульяновске», — сказал Гаджиев на церемонии взвешивания перед турниром AMC Fight Nights в Ульяновске.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутировал бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
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